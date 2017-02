Blumberg Lächeln hebt nicht nur die Stimmung

Die Teilnehmerinnen beschäftigten sich mit den Themen Singen im Kita-Alltag und wurden mit Übungen für die Sprech- und Gesangsstimme, also mit dem kleinen ABC des Sprechens und Singens, vertraut gemacht. Außerdem vermittelte die Referentin Anregungen für fantasievolle Bewegungsübungen. Die Erzieherinnen mit den Leiterinnen Ulrika Lielek-Sauter (Kita Blumberg) und Sabrina Haberland vom Kindergarten Riedöschingen waren in fröhlicher Runde mit Leib und Seele dabei.

Es wurde gesungen, gesprochen, getanzt und vor allem auch viel gelacht.

Diese Ausbildung wird den 94 Kindern der Kindertagesstätte in Blumberg und den 20 Mädchen und Jungen des Kindergartens Riedöschingen zugute kommen, hieß es in Erzieherinnenkreisen. Am 24. März erfolgt der zweite Teil des Seminars in der Blumberger Kindertagesstätte St. Josef.