Blumberg Künftiges Domizil wird gerichtet

"Es war der richtige Zeitpunkt, Bauhof und Wasserwerk umzusiedeln", sagte Bürgermeister Markus Keller. Die Holzmanufaktur Fluck, mit der die Stadt einen Tausch für neues Gelände im Gewerbegebiet Riedböhringen gemacht hatte, habe zum Jahresende gemeldet, dass sie ihr neues Domizil in Riedböhringen bezogen und die bisherige Halle geräumt habe. Die Kosten betragen nur einen Bruchteil eines Neubaus, so der Bürgermeister, der neue Bauhof in Löffingen habe zum Beispiel voriges Jahr 2,7 Millionen Euro gekostet. Der Holzmanufaktur Fluck habe die Stadt die Chance gegeben, ein schönes, repräsentatives Gebäude zu erstellen.

Januar bis März: Innenausbau des neuen Gebäudes in Holzständerbauweise; März bis April: spezifischer Ausbau für Wasserwerk und Bauhof; April bis Mai: Rückbau/Ausräumen von Bauhof und Wasserwerk in der Vogtgasse; Mai bis Juni: Umzug von Bauhof und Wasserwerk aus der Vogtgasse in das Gewerbegebiet Vogelherd; Mitte Juni: Einzug in das neue Bauhof- und Wasserwerk-Areal.