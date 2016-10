Blumberg Kommission stellt erfolgreich Weichen

Blumberg. Bürgermeister Markus Keller hob das Engagement der Spielplatzkommission hervor, die sich vorbildlich eingebracht habe. Alle fünf Plätze in der Kernstadt, in der Vogtgasse, Rempenweg, Im Winkel, der Weihergrube und der Jahnstraße sowie die Spielplätze Epfenhofen und Fützen wurden nach dem gleichen Muster erstellt. Die Holzspielgeräte mit Kletterrondell, flexiblen Sandkasten und Schaukelpferden kommen bei den Kindern bestens an. Der Untergrund wurde mit zertifizierten Hackschnitzeln bestückt.

"Die Gesamtkosten aller sieben Plätze von geplanten 254 000 Euro konnten eingehalten werden. Wir liegen sogar leicht darunter. Sie beinhalten auch die landwirtschaftlichen Arbeiten sowie die Umzäunung", informierte Stadbaumeister Uwe Veit die Ausschussmitglieder.

Die einzelnen Spielplätze sollen in Zukunft regelmäßig vom Bauhof inspiziert werden, um eine Verwahrlosung zu vermeiden. Stadtrat Dieter Selig schlug dafür einen ehrenamtlichen Einsatz von Eltern vor. "Bei mir haben sich auch aus der Nachbarschaft spontan einige Anlieger für die vorbildliche Einrichtung bedankt," sagte Stadträtin Ursula Pfeiffer. Die Durchführung des Projektes innerhalb eines halben Jahres rief bei allen Mitgliedern des Technischen Ausschusses eine positive Resonanz hervor. Der Blumberger Gemeinderat hatte im April die Neuanlage von sieben Kinderspielplätzen beschlossen, es ist der Auftakt zu einer Sanierung aller Spielplätze im Raum Blumberg. Weitere Spielplätze folgen.