Blumberg Kinder führen Reise zur Vernunft auf

Träumend erlebt Tabaluga dann die Weisheit der vier Jahreszeiten, die ihr der Baum vermittelt und übermütig ausgelassen geht es an der Fasnacht zu. Die Matrosen lassen wirklich nichts anbrennen, loben die Freiheit des Ozeans und wissen genau, was sie nach dem alten Shanty mit dem betrunkenen Seemann machen müssen.

Hungrig im Nonnenkloster

Jeder hat also seine eigene Vorstellung von Vernunft, das hat Tabaluga bislang erfahren. Das Geld wird knapp, wie auf solchen Reisen sicher nicht unüblich und hungrig landet das Mädchen im Nonnenkloster. Natürlich bekommt sie etwas zu essen und die so ganz andere Weisheit oder auch Vernunft der Ordensfrauen lässt sie nicht kalt. Ein Gospel unterstreicht musikalisch die knappe Szene. Einfühlsam von Sängern und Gitarristen interpretiert und rhythmisch vom Publikum unterstützt.

Die Reise neigt sich ihrem Ende zu und eine alte Dame mit Rollator erläutert Tabaluga ihre Version von Vernunft: "Genieße jeden Tag". Viel gesehen und viel erlebt hat die Vernunftsucherin und im Traum hört sie alle Ratschläge noch einmal. Was ist denn nun richtig? Viele eigene große Textpassagen, kreative Ideen und Vorschläge haben die Schauspieler in langen Proben übermütig, witzig, spannend und nachdenklich in Szene gesetzt.

Die Reise zur Vernunft ist erfolgreich verlaufen, nicht zuletzt durch das musikalische Engagement und den jeweils passenden Sound, den die Gitarren-AG seit Schuljahresbeginn erarbeitet hat.

Als Dankeschön für Ausdauer und Probenfleiß steht für die Akteure am Wochenende mit "Mary Poppins" ein Musical-Besuch an. Lob und Dank für den gelungenen Abend überbrachte auch Schulleiter Sven Schuh und in seine Dankesworte mischte sich auch ein Wermutstropfen. Die beiden Lehrer Veronika Keller und Wolfgang Tscholl werden zum Schuljahresende in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Theater-Show-AG: Oliver Hochweiß,Tiziano Ponzetta,Jan Sergeev,Violetta Bossert, Denise Fetscher, Selina Goger, Steffi Schuster,Michele Goger, Louisa Fetscher und Marina Allgaier

Musik-AG: Beyza-Nur Yazici, Monica Olahova, Sevval Gülsahin, Esra Tülü,Leon Welte, Eric Menzel, Johannes Stockbauer, Niklas Pollmeyer, Xenia Tanascovic und Büsra Sahal