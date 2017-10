Blumberg Kampfabstimmung im Ausschuss

Bürgermeister Keller antwortete, das geplante Feuerwehr- und Vereinshaus in Achdorf sei kein öffentliches Gebäude wie etwa das Feuerwehrhaus Blumberg, es diene in erster Linie den Vereinen. In Achdorf gebe es einen barrierefreien Veranstaltungsort: das städtische "Haus des Gastes". Das Obergeschoss der zweigeschossigen Variante hätte den Probenraum des Musikvereins und den Schulungsraum der Feuerwehr. Zu überlegen sei ein Treppenlift.