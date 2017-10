Blumberg Jedes Jahr in die gemeinsamen Ferien

Er erlernte bei seinem Vater Hermann Greitmann das Schuhmacherhandwerk und führt so die Tradition des Geschäftes, das es seit 1862 gibt, fort. Gisela Greitmann wurde in Donaueschingen geboren und da machte sie sich nach Schule und Ausbildung mit einem kleinen Stoffladen schon früh selbstständig. Kennengelernt haben sie sich im damaligen Schützenverein in Hüfingen.

Dort war Hans Greitmann aktives Mitglied "und die Damen des Vereins, die ich kannte, haben mich mit genommen. So war das", erinnert sich Gisela Greitmann.

Noch heute denkt das Ehepaar mit einem Lachen an die Zeit zurück. Am 6. Oktober 1967 war in Donaueschingen die standesamtliche Trauung und am 7. Oktober folgte die kirchliche Trauung in der St. Andreaskirche in Blumberg. "Ganz in Weiß und der Brautstrauß mit weißen und roten Rosen kam von der Gärtnerei Schlenk," Gisela Greitmann weiß es noch genau.