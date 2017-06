Blumberg Jahrgang 1957 feiert seinen 60. Geburtstag

Blumberg-Hondingen. Bei einer nicht alltäglichen Stadtführung unter dem Motto "Wir geben Geschichte ein Gesicht", begleitet durch eine professionelle Schauspielerin in einem sehenswerten Outfit als Wanderhure, erkundeten die zwölf Hondinger die düsteren Seiten der Schwarzwaldhauptstadt. Bei einem Abstecher in einen Biergarten wurden Erinnerungen an die ehemalige Schulzeit ausgetauscht. In Breisach stand am zweiten Tag eine Schleusenfahrt auf dem Rhein mit gemeinsamen Spargelessen auf dem Programm. Ein Spaziergang durch die Breisgauer Altstadt rundete die zwei unvergesslichen Tage ab. Ein besonderer Dank galt Renate Zürcher und Reinhard Gehringer für die perfekte Organisation.