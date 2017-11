Blumberg Ja zum Pflegeheim

Standort für das zweite Heim soll an der Achdorfer Straße sein

Das zweite Heim wird an der Achdorfer Straße gebaut, auf der Wiese zwischen der Eichbergsporthalle und der Straße Ob der Kehr, das Gebäude werde ähnlich hoch wie die Sporthalle, sagte Stadtbaumeister Uwe Veit auf Nachfrage unserer Zeitung. Mit diesem Standort liegt das zweite Heim fast in unmittelbarer Nachbarschaft des Pflegeheims "Haus Eichberg" an der Kantstraße.

Blumbergs Stadtbaumeister Uwe Veit erläuterte den Ausschussmitgliedern, es gebe ein paar Abweichungen vom Bebauungsplan.