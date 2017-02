Blumberg In jeder Straße eine "Tankstelle"

Blumberg-Fützen. Trotz vorangegangenen langen Nächten war am gestrigen Fasnetmentig-Morgen eine große Gruppe Musiker unterwegs, um mit ihrer ohrenbetäubenden Katzenmusik die letzten Schläfer aus den Betten zu locken. Erstaunlich gut waren ihre Kondition, doch hatten sie gut organisiert in jeder Straße eine "Tankstelle", um ihre Lungen und Muskeln für den weiteren langen Weg durch das Dorf zu stärken, hier in der Poststraße. Zur Mittagszeit traf Fützen sich im Feuerwehrgerätehaus zum beliebten Kesselfleischessen der Feuerwehrkameraden mit dem örtlichen Metzger. Auch dieses Jahr kamen die hungrigen Gäste auch wieder aus dem ganzen Umland, um sich die tierischen Leckereien, von der deftigen Kuttelsuppe oder Kesselfleich mit einer großzügigen Portion Sauerkraut, oder auch den ganz gewöhnlichen Wienerle munden zu lassen. Auch der obligatorische Heimholdienst funktionierte wieder bestens.

Am Nachmittag schlängelte sich bei schönstem Vorfrühlingswetter der obligatorische wohl dekorierte Umzug durch das Dorf zur "Blauen Lagune" alias Buchberghalle. Angeführt von der Musikkapelle, verschiedenen Tanzgruppen, darunter auch mehrere Abordnungen aus Blumberg und Grimmelshofen, ging es unter dem Applaus der zahlreichen Gäste in die Narrenhalle, wo sich das bunte Treiben fortsetzte.