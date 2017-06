Blumberg Hondingen blickt auf 1200 Jahre

Stolze 1200 Jahre ist es her, seit Hondingen erstmals urkundlich erwähnt wurde. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten findet am Pfingstsonntag, 4 Juni, um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin statt.

Blumberg-Hondingen. Als älteste Kirche der Baar gilt die Hondinger Kirche als Mutterkirche, und sie steht an diesem Vormittag im Mittelpunk. Die Gründung der Kirche soll bereits im 8. Jahrhundert erfolgt sein. Der gotische Choranbau erfolgte 1455. Um 1550 wurde mit dem Bau des Kirchturmes begonnen. Die Kirche wurde als Wallfahrtskirche weithin bekannt.