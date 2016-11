Blumberg Hauptprobe bei strömendem Regen

Blumberg-Kommingen. Unter Leitung von Michael Gräble übten gut 40 Feuerwehrleute bei strömendem Regen den Ernstfall. Die Jugendwehr war mit zehn Personen mit dabei. Für sie war das Feuerwehrfahrzeug aus Nordhalden im Einsatz.

Schnell mischte sich in die Nässe von oben das Wasser aus den Schläuchen. Mit einem Gebläse wurde der dichte Rauch aus den Kellerräumen des angenommenen Brandobjekts gepustet. Die Atemschutzträger fanden die Vermissten rasch und retteten sie über eine Leiter.

In Anbetracht der Witterung wohnten nur wenige Zuschauer dem öffentlichen Spektakel bei, darunter auch zwei Flüchtlinge aus Gambia, die eine solche Feuerwehrprobe zum ersten Mal in Deutschland erlebten. Der Abteilungskommandant Norbert Rösch beobachte offiziell das Geschehen und äußerte sich in der anschließenden Manöverkritik sehr zufrieden über den Probenverlauf. Die Menschenrettung sei sehr zügig erfolgt, unterstrich Norbert Rösch.