Blumberg Großer Einsatz für den Ort

Regelmäßig gibt es Vorträge in Sachen Gesundheit, Kosmetik, Hauswirtschaft, Kreativität oder Ernährung. Auch während der Fastnacht sind die Landfrauen aktiv, sie engagieren sich bei der Frauenfasnet, am Programmabend und bewirten die Kinderfasnacht. Kassiererin Marion Hahn konnte eine solide Kassenlage belegen. Der Verein hat ein kleines Polster erwirtschaftet. Die Kassenprüferinnen Agnes Süß und Heidi Schmid bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Ortsvorsteher Horst Fürderer dankte dem Vorstand und allen Landfrauen für die Arbeit, die sie für die Ortschaft leisten. Das Jubiläumsjahr sei in jeder Hinsicht gelungen und stoße auf positive Resonanz weit über die Ortsgrenze hinaus. Am Samstag, 25. November, ist im Gemeinschaftshaus ein Helferfest. Petra Gehringer gratulierte den Jubilarinnen mit einem Präsent. Zu dem breit gefächerten Jahresprogramm 2017/18 sind neue Mitglieder herzlich willkommen. Eine Bildergalerie über die Ereignisse des letzten Jahres wurde anschließend im geselligen Teil gezeigt. Die Bezirksversammlung ist am 11. November in Öfingen.