Blumberg Geräuschpegel am Himmel halbiert

Blumberg-Zollhaus. Seit Sommer vergangenen Jahres ist der Verein nunmehr im Besitz eines solchen Fluggerätes. Nach dem Crash der Piper vor vier Jahren, kaufte der Verein zwei gebrauchte Motorsegler, die für Schulungszwecke, Schleppen und Rundflüge Verwendung fanden. Diese wurden verkauft, da es nicht sinnvoll erschien, zwei Schulungs- und Schleppflugzeuge einzusetzen.

Der LSV erwarb 2016 den Turbo-Falke, ein Motorsegler, der allen Vorstellungen der Vereinsverantwortlichen entsprach. Beim Sommerfest des Vereins taufte Bürgermeisterstellvertreter, Matthias Fischer, den Flieger auf den Namen "Stadt Blumberg".

Das Flugzeug sei, sehr zur Freude der unter dem Himmel von Blumberg wohnenden Bürgerinnen und Bürger, äußerst geräuscharm, war vom LSV-Chef Detlef Greitmann zu hören. Die Lärmbelästigungen, vor allem an den Wochenenden und bei Veranstaltungen, seien nunmehr um die Hälfte reduziert worden. Somit neigt sich ein nahezu 60-jähriges, geräuschintensives Ärgernis seinem Ende entgegen. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1957 kreisen die geräuschlosen Segelflieger und die lauten Motorsegler am Himmel über Blumberg. Es werde sich jetzt erweisen müssen, ob das neue Sportflugzeug auch den Vorstellungen der Zollhäuser entspreche, so der Vorsitzende. Er sei fest davon überzeugt, dass sich der Motorsegler, der erstmals 2011 bei der Luftfahrtmesse in Friedrichshafen vorgestellt wurde, bewähre. "Der Geräuschpegel hat sich gefühlt halbiert", sagte Greitmann.