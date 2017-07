Blumberg Gemeinderat vergibt Aufträge für Landschaftsbauarbeiten

Blumberg. Für Urnengrabfelder in den Blumberger Ortsteilen vergab der Gemeinderat am Donnerstag Landschaftsbauarbeiten für 37 386 Euro an die Geisinger Firma Stefan Bertsche Garten- und Landschaftsbau. Einstimmig folgte das Gremium damit der Vorlage der Verwaltung. Die Vergabesumme liegt fast 3000 Euro unter dem Kostenanschlag von 40 350 Euro.