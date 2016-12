Blumberg Gegen eine Schließung auf Raten

Blumberg/Bargen (blu). Zum Jahresende nun zieht der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (CDU) aus Donaueschingen sein persönliches Resümee. Die Entwicklung zeige, so Frei, dass man wachsam bleiben müsse. Zunächst sei es gelungen, in einer grenzüberschreitenden Initiative für die Notwendigkeit eines vollwertigen Zollamtes in Bargen zu sensibilisieren.

"Die Entscheidungen von National- und Ständerat sind hier glasklar", so Frei. Aus seiner Sicht wären dadurch auch eine wesentliche Einschränkung der Öffnungszeiten oder eine anderweitige deutliche Reduzierung der Dienstleistungen in Bargen nicht möglich. Sollte die Entwicklung anders laufen als vom Parlament vorgegeben, "werden wir erneut das direkte Gespräch mit der Schweiz suchen."

Ziemlich verärgert ist der Wahlkreisabgeordnete und baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU): "Es kann nicht sein, dass dem ersten Aufatmen die Ernüchterung folgen sollte", betont er. "Das Problem schien gelöst, die Schließung vom Tisch, darauf müssen wir uns verlassen können. Misstrauisch stimmt dabei die jetzt quasi durch die Hintertüre veranlasste Veränderung der Öffnungszeiten und die Reduzierung des Personals.