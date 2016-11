Blumberg Feuerwehr bleibt schlagkräftig

Blumberg-Fützen. Die größte Aufgabe war die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes. 1077 Stunden hatte Band für seine ehrenamtliche Tätigkeit aufgeschrieben. Die gesamte Blumberger Feuerwehr zählte 94 Einsätze, davon 25 Brände und 47 technische Herausforderungen. Fünf Menschen wurden gerettet. Durch das neue Fahrzeug LF 20 sei die Schlagkraft der Gesamtwehr entscheidend gestärkt worden. Beim Umbau der Blumberger Feuerwache sind die ersten Räume demnächst fertig. Ende 2017 soll der Baubeginn des Gerätehauses in Achdorf starten. Die Jugendarbeit bezeichnete Band als gut, allerdings gehe das Interesse beim Nachwuchs zurück.

Der scheidende Leiter des Blumberger Polizeipostens, Norbert Kutruff, sagte, in seinen 18 Jahren in Blumberg habe es immer eine gute Zusammenarbeit gegeben. Er erinnerte an den Flugzeugabsturz 2000 mit vier Toten und den Brand der Eichbergsporthalle. Aus den Berichten der Abteilungs-Kommandanten wurde deutlich, dass in allen Abteilungen großer Wert auf die Aus- und Weiterbildung gelegt wird. Bei den Einsätzen überwiegen die technischen Hilfen.

In Achdorf mussten 30 Aktive zu 13 Einsätze, darunter drei Brände, ausrücken, berichtete Joachim Schelb. Blumberg Stadt zählt 57 Aktive und 15 Jugendliche, sagte Hubert Schwarz. Er listete 79 Einsätze, darunter 24 Brände auf. Epfenhofen umfasst zehn Feuerwehrleute, darunter zwei Frauen, sagte Steffen Jankowski. In Fützen mussten die 42 Aktiven sechsmal ausrücken, informierte Patrick Gleichauf. In Hondingen hatten 45 Aktive, darunter drei Frauen, fünf Einsätze, schilderte Markus Rothermund. Sechs Einsätze, darunter vier Brände, beschäftigten die 31 Aktive in Kommingen, erklärte Norbert Rösch. In Nordhalden waren die 20 Aktiven, darunter zwei Frauen, achtmal im Einsatz, berichtete Martin Fleischer. Elf Einsätze beschäftigten die 29 Aktiven der Riedböhringer Wehr, teilte Adelbert Fricker mit. In Riedöschingen hatten 21 Aktive 13 Alarmierungen, sagte Jürgen Scheyer. Die Dekongruppe umfasst 24 Mitglieder, berichtete Leiter Peter Frey. 20 Personen verpflegen die Kameraden bei größeren Veranstaltungen, erklärte Viktor Müller, Leiter der Logistikgruppe. Die 15-köpfige Führungsgruppe C übt mit den einzelnen Ausrückebereichen, betonte Dietmar Engesser. Beim Atemschutz steht die Ausbildung im Vordergrund, betonte Fachbereichsleiter Michael Vetter. Das neue LF 20 habe sich bestens bewährt, unterstrich Peter Frey. Die Jugendwehren unterstützen die Aktiven bei Proben und waren im April 24 Stunden aktiv. Bürgermeister Markus Keller dankte den Feuerwehrleuten für ihren intensiven Einsatz. Riedböhringen bekomme Mitte 2017 ein MLF. In Fützen wird ein Mannschaftstransportwagen stationiert. 2017 gibt es für alle Aktiven neue Uniformen.