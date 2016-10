Blumberg Fest mit kleinem historischen Markt

Ein abwechslungsreiches Programm und die Pflege des Brauchtums waren wieder Trümpfe beim achten Hondinger Herbst.

Blumberg-Hondingen. Für das weit in die Region hineinstrahlende Fest hatte sich das Organisationsteam mit Benjamin Bogenschütz, Oliver Gilly und Barbara Reichle mit einem attraktiven Festprogramm wieder einiges einfallen lassen, um den Platz am Gemeinschaftshaus in einen kleinen historischen Markt zu verwandeln. Auch das Wetter spielte mit. Trotz durchwachsener Prognosen machten die Regenwolken einen großen Bogen um Hondingen.

Der kleine historische Markt wurde zu einem beliebten Anziehungspunkt für viele interessierte Besucher aus Nah und Fern. Die herbstlich dekorierten Holzhütten der ortsansässigen Vereine und Anbieter luden zu kulinarischen Hochgenüssen ein und verwöhnten die Gäste mit heimischen Spezialitäten. Auch dieses Jahr bereicherte ein Kinderflohmarkt das Herbstfest. Glücksrad, Ponyreiten, Traktorausfahrten und ein Kettenkarussell fanden besonders bei den Kindern großes Interesse.