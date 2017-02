Blumberg Fasnet-Bazillus steckt alle an

Seit dem 14. Lebensjahr auf der Bühne dabei

Dieses Mal geht es um die Wechseljahre. Seit ihrem 14. Lebensjahr ist Elke Bellhäuser auf der Bühne. Zuerst bei den unvergesslichen Trillergirls, dann in der Funkengarde. Mit ihrer Freundin Martina Selig trainierte sie nach der aktiven Zeit mehr als 20 Jahre die Blumberger Funkengarde sowie zehn Jahre die Minifunken. Unvergessene Auftritte auf deutsche oder amerikanische Märsche begleiteten ihren Weg. "Von 1997 bis 2000 holten wir bei den Gardetanz-Wettbewerben in Grüningen den Siegespokal," sagt sie stolz.

Obwohl sie schon für 35 aktive Jahre bei der Narrengesellschaft geehrt wurde, verspürt sie keine Fastnachtsmüdigkeit. Nach den offiziellen Terminen ist sie auf der "närrischen Gass" zu finden und zu jedem Schalk bereit. Fastnacht liegt ihr einfach im Blut. Mit ihren Kolleginnen Heidi Michaelis und Martina Selig feiert sie in dieser Kampagne mit einem gemeinsames Häs für Blumberger Büttenredner auf der Straße Premiere. Man will für den Humor am Narrenpult auch jüngeren Nachwuchs mobilisieren.

Die 27-jährige Carina Bellhäuser folgt den Fußstapfen der Mutter. Mit sechs Jahren begann sie bei den Minifunken. Über die Tanzformation Top-Ten wechselte sie mit 16 Jahren in die Funkengarde. Zehn Jahre war sie hier eine Leistungsträgerin und fegte mit viel Charme und Grazie über die Bühne.

Dieses Jahr feiert sie mit ihren Team Kristin Mittelstädt und Constanze Hauger den Einstand als Trainerin. "Wir haben zurzeit keine Nachwuchssorgen und können elf Funken auf der Bühne präsentieren," freut sie sich. Mit der selbst kreierten Performance "Lord of the dance" werden sie das Publikum an den drei Programmabenden entzücken. Weitere Auftritte wie am Fastnachtssonntag nach dem Umzug in der Stadthalle oder am Rosenmontag in Fützen sind eingeplant. "Vor jedem Auftritt ist das Lampenfieber ungebrochen groß," blickt sie den Tanzeinlagen mit Begeisterung entgegen.

Mit der 14-jährigen Vivian zeigte sich auch die jüngste Dame im Haus Bellhäuser auf närrischem Kurs. Bereits vier Mal erntete sie in der Bütt mit vorlautem Mundwerk großen Applaus. Doch dieses Jahr pausiert sie, wie schon 2016. Der Bazillus Fasnet treibt im Hause Bellhäuser jedes Jahr am Waldrand sein Unwesen. Dem schwäbischen Hausherrn Philipp ist hier nicht immer alles geheuer. Er bringt aber für den Eifer seiner drei Frauen großes Verständnis auf und hilft bei der Narrengesellschaft im Hintergrund.