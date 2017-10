Blumberg Erntespaß mit allen Sinnen

Der städtische Kindergarten Hondingen beteiligt sich am Projekt "Gartenland in Kinderhand", das durch die Stiftung Kinderland in Baden-Württemberg gefördert wird.

Blumberg-Hondingen. Hierbei wurden in einem Hochbeet verschiedene Kräuter sowie Blumen- und Gemüsesetzlinge gepflanzt. Somit können die Kinder den Kreislauf der Lebensmittel vom Säen, Pflegen, Ernten und Verspeisen mit allen Sinnen erleben.

Spielerisch und kindgerecht wird den Kindern dabei auch viel Wissenswertes über die Praxis und Theorie der Gartenarbeit vermittelt. So entwickelt sich das Bewusstsein für den Wert der gärtnerischen Leistung und der hergestellten Produkte.