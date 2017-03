Blumberg Die Zusammenarbeit klappt weiterhin

Schriftführerin Anja Schey sprach von einem relativ ruhigen Jahr und berichtete über die Aktivitäten. So bezuschusste der Verein die Theaterfahrt nach Freiburg und war beim Wintersporttag in "Blumberg on Ice" mit Brezeln vor Ort. Der Förderverein hat derzeit 54 Mitglieder. Sechs Kinder werden an zwei Tagen in der Woche von Margit Gernot-Müller bei den Hausaufgaben betreut. Kassiererin Sandra Meilhammer konnte von einem Plus in der Kasse berichten. Schulleiterin Angelika Sitte hob die gute Zusammenarbeit mit dem Verein hervor, der dank dem Einsatz seiner Mitglieder eine wertvolle Stütze zum Erhalt der Grundschule in Riedöschingen bilde. Die Projekttage finden vom 22. bis 24. Mai statt. Beim Tag der offenen Tür am 26. Mai werden die Projektergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt. Im neuen Jahr will der Förderverein seine Aktionen noch etwas erweitern und unter anderem bei den Bundesjugendspielen im Juli mithelfen sowie bei der Neugestaltung des Schulgartens mitwirken. Eine Autorenlesung ist im Laufe des Jahren vorgesehen.