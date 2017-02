Blumberg Die MS Blumberg geht auf Reisen

Nach der Pause steppte zunächst der Bär beim Jubiläums-Auftritt (zehn Jahre) von Franz Vogt. Mit bekannten deutschen Liedern wie "An Tagen wie diesen" von den Toten Hosen brachte die Stimmungskanone das närrische Schiff ins wanken und schwanken. Die flotteneigene Funkengarde stellte ihr Können beim Riverdance, made in Irland, unter Beweis. Zu "Lord of the Dance" zeigten sich die schnellsten Beine der Narrengesellschaft in Höchstform und rissen die Zuschauer zu wahren Klatschorgien hin. Gut drauf war auch wieder einmal Carla alias Heidi Michaelis. Als Frau Kapitänin und Luder zugleich begeisterte sie auch ihren Kapitän Friedhelm Friker auf der Brücke.

Einen heißen, serengetischen Eingeborenentanz erlebte die Traumschiff-Gesellschaft bei ihrem Abstecher in Afrika. In unverwechselbarer Manier, mit viel Leidenschaft und einer perfekter Choreografie präsentierten Charlies Angels afrikanische Kultur. Mit Hitzewallungen und einem kurzfristigen Single-Dasein zu kämpfen hatte das in die Wechseljahre gekommene Duo Elke Bellhäuser und Martina Selig – sie meisterten auch die Herausforderung durch schnarchende Männer mit Bravour.

Das bunte Treiben auf dem Internationalen Flughafen Blumberg Ried (BRI) verursachte zum Abschluss der Weltreise jede Menge Turbulenzen. Eindrucksvoll stellten die Burgpfeifer dabei ihr schauspielerisches und sängerisches Können unter Beweis und sorgten mit blinden Passagieren, betrunkenen Mallorca-Touristen, chaotischen Floriansjüngern und einem alles im Griff habenden Polizistentrio mit "Raim(h)und" für den krönenden Abschluss. Das DJ-Duo Sny und Pferdle übernahm anschließend bei Barbetrieb und Tanz die stimmungsgeladene Nachbereitung der viereinhalbstündigen Reise durch die Kontinente.