Blumberg "Da machen wir gerne Urlaub"

Apropos cool: Viele Erwachsene hingegen lassen sich lieber im kühlen Nass treiben. Markus Lossau zum Beispiel. "Ich nutze am liebsten das Schwimmbecken. Das gesamte Bad ist wirklich klasse geworden", lobt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Und auch Thomas und Fynn Kaufmann, Frauke Cebandt und ihr Patenkind Melina Felek pflichten ihm bei. In ihren Augen ist der Umbau "rundum gelungen und das Personal superfreundlich".

Und in der Tat nehmen viele Badegäste dieser Tage den Service am Kiosk besonders gerne in Anspruch. Erfrischungen und Leckereien gehen über die Theke des Freibad-Kiosks, wo Claudia Ponzetta, Kira Zenker und Petra Riegel die Gäste verwöhnen.

Manche von diesen finden das Blumberger Bad nach seiner Umgestaltung sogar so gut, dass es locker die Konkurrenz aussticht. Finja Blank, Christian und Maren Pittorf aus Bräunlingen beispielsweise. Ihnen nämlich gefällt das Panoramabad jetzt "besser als das Donauschinger Bad" und beteuern: "Die Liegewiese ist auch sehr schön!" Auch wenn es weniger Bäume und kleinere Becken im Bad gibt – das zumindest finden der 77-jährige Reiner Baltzer und seine 25-jährige Enkelin Barbara Baltzer aus Offenburg. "Hier können wir gemütliche unsere Schwimmbahnen ziehen!" Und noch ein Argument spricht in den Augen der Gäste eindeutig für das Blumberger Panoramabad: "Es hat weniger Rummel und das Eis ist auch billiger als in anderen Bädern", meinen Marlon, fünf Jahre, und Louis Berger, neun Jahre, aus Hüfingen.

Warum also in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? Da sind sich manche einig. Die beiden Blumberger Birgit und Michael Baier beispielsweise, die längst Stammgäste im Panoramabad sind: "Alles ist neu und die Sanitäranlagen sind tip-top, da verbringen wir gerne unseren Urlaub."