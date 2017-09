Blumberg Countdown fürs Lokalderby

Blumberg-Riedböhringen. Auf ein Fußballfest dürfen sich am heutigen Samstag die Fans im Bezirksliga-Lokalderby zwischen der SG Riedböhringen/Fützen und der SG Riedöschingen/Hondingen freuen.

Wenn um 16 Uhr auf dem Riedböhringen Rasen der Anpfiff erfolgt, ist mit einer großen Kulisse von über 500 Zuschauern zu rechnen.

Beide Teams feierten keinen gelungenen Saisonstart und sind nach dem sechsten Spieltag in hinteren Regionen der Tabelle platziert. Die spielerisch zunächst stark eingeschätzte SG Riedböhringen/Fützen landete erst einen Saisonsieg und kam über gute Ansätze in den bisherigen Begegnungen nicht hinaus. Im heutigen Nachbarschaftsduell will man über den Teamgeist den Heimvorteil und die individuelle Klasse ausspielen. "Alle brennen auf dieses Spiel und die Tabellenkonstellation verspricht einen spannenden Verlauf", sagt der Trainer der SG Riedböhringen/Fützen, Frank Berrer, und schaut dem Derby zuversichtlich entgegen. "Momentan stehen uns alle Spieler zur Verfügung und wir wollen das Spiel natürlich gewinnen." Der Landesliga erfahrenen Neuzugang Fabian Bodenseh oder Torjäger Philipp Gleichauf könnten den Unterschied ausmachen.