Blumberg Christof Arlt für Vereinstreue geehrt

Blumberg-Fützen. Narrenvater Stefan Schmid kann künftig weiterhin auf die Mitarbeit seines Stellvertreters Bruno Spies, des Kassierers Bernd Booz und die bisherigen Beisitzer bauen. Neben Manuela Gleichauf-Balukcic und Kathrin Meister, die nicht zur Wahl anstanden, sind es jetzt Florian Meister, Christof Arlt und Michael Werner, die einstimmig ins Vorstandsgremium gewählt wurden. Die neuen Kassenprüfer heißen Andrea Münzer und Tobias Eckert. Die Generalversammlung leitete Narrenvater Stefan Schmid. Er las seinen Geschäftsbericht vor, der mit dem Jahresbericht von Schriftführer Timo Meister weitestgehend übereinstimmte.

Die Zunft hat derzeit 106 Mitglieder. Drei Mitglieder haben den Verein zwischenzeitlich verlassen. Sieben Närrinnen und Narren wollen sich in der Zunft bewähren, um dann später als Mitglieder aufgenommen zu werden. Ein umfangreiches Programm mit vielen Aktivitäten habe die Zunft in der letzten Fastnachtssaison bewältigt, berichtete Timo Meister aus seinem umfangreichen Geschäftsbericht. Zu den Höhepunkten gehörten der Programmabend mit den örtlichen Vereinen, der Männertanzwettbewerb und die Aktivitäten am "Schmotzigen". Es habe Ehrungen zuhauf gegeben, so der Schriftführer. Es waren Ehrungen, die jeweils an der Fastnachtseröffnung am Narrenbrunnen ausgesprochen werden, so auch in diesem Jahr am 11. November. Die Zunftmitglieder haben viele auswärtige Termine in der Fastnachtszeit wahrgenommen, bei denen immer viel Spaß dabei war. "Wir waren immer mit viel Freude dabei und es machte immer wieder Spaß, ein Eggässli zu sein", sagte der Schriftführer. Bei den Dorfveranstaltungen seinen die Eggäsli vertreten gewesen. So konnte der Titel bei der Dorfolympiade erfolgreich verteidigt werden.

Kassierer Bernd Booz berichtete Erfreuliches. Der Verein habe schwarze Zahlen geschrieben. Ortsvorsteher Schloms stellte Antrag auf Entlastung, die von den rund 50 anwesenden Mitgliedern gewährt wurde. Schloms fand große Anerkennung für die Arbeit der Vereinsoberen. Bevor letztlich einige vereinsinterne Angelegenheiten besprochen werden konnten, gab Stefan Schmid die Abläufe an Fastnacht bekannt. Bruno Spies ehrte Christof Arlt zum 22-jährigen Vereinsjubiläum und verabschiedete einige Mitglieder.