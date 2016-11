Blumberg Christian Gischkat hört auf

Den Reigen eröffnete die Kurkapelle mit den vier Musikstücken "Valhalla", "Ratafia", "Pacific Dreams" und "James Bond 007", ein Arrangement von Johan De Meij. Mit ihren anspruchsvollen Auftritten beeindruckte das Schonacher Orchester das sachkundige Publikum. Die Interpreten haben gut unterhalten und kamen an einer Zugabe im besten Blasmusikstil nicht vorbei.

Nach einer Pause besetzten 40 gut aufgelegte Musiker des MV Achdorf die Bühne. Noch einmal wollten sie zusammen mit ihrem scheidenden Orchesterleiter die Freunde der Blasmusik bestens unterhalten, was ihnen auch gelungen ist. Bei ihren Auftritten hatten sie zu Beginn des zweiten Programmteils ein abenteuerliches Musikstück in ihrem Gepäck. Zu ihrem bunt gemischten Programm gehörte auch "The Witsch and the Saint", und mit viel Dschingderassa Bum ebenso ein Arrangement über Kaiserin Sissi.

Zuschauer feiern mit stehenden Ovationen

Bereits danach gab es anhaltenden Beifall im Saal, der sich nach dem abwechselnd temporeichen und getragenen Spiel mit den Weisen "Lexicon of the Gods" und der alpenländischen Musik Augenblicke noch steigerte und schließlich zu stehenden Ovationen verführten. Die vehementen Rufe nach einer Zugabe wurden erhört und mündeten in das große Konzertwerk "Der Magnetberg". Hier gingen Dirigent und Interpreten noch einmal auf eine gemeinsame Musikreise. Dann hieß es Abschid nehmen von einem Orchesterleiter, der sieben Jahren den MV Achdorf zu Ansehen verhalf.

Dankadressen und Geschenke auf allen Ebenen wurden verteilt. Johanna Kaiser zeichnete zwei junge Musiker mit Leistungsabzeichen aus. Lea Rösch erhielt das silberne und Kai Blessing das bronzene Leistungsabzeichen. Der Konzertabend beeindruckte nicht nur durch gute Musik, sondern auch durch viele Nettigkeiten.