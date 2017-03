Blumberg Busfahrer legt zweieinhalb Millionen Kilometer zurück

Uwe Zimmermann, der in Blumberg lebt und verheiratet ist, hat im Linienverkehr schon viele Schüler befördert, deren Eltern bereits mit ihm zur Schule gefahren waren. Im Reiseverkehr war er schon in allen europäischen Ländern. In Moskau lernte er zudem seine heutige Frau kennen: Sie war Reiseleiterin.

Begonnen hat der Jubilar seine Arbeit bei Firmengründer Günter Merz. Mit Roland Merz und Mathias Merz erlebt er die zweite Generation. Mit Moritz und Marvin Merz sowie Samaya und Alisa Merz, den Kindern von Roland und Mathias Merz, sieht er schon die dritte Führungsgeneration heranwachsen.

"Ich habe viel gesehen und nie Not gelitten"

Uwe Zimmermann ist über seinen Arbeitsplatz und seinen Arbeitgeber dankbar. "Ich habe viel gesehen, ich habe nie Not gelitten, ich war immer voll beschäftigt und hatte stets ein gutes Verhältnis zur Geschäftsleitung."

Fit hält er sich mit einer guten Ernährung, er läuft viel, seit mehr als einem Jahr auch von Zuhause zur Arbeit, und er macht regelmäßig Gymnastik. So gerüstet will Uwe Zimmermann, der am Freitag seinen 57. Geburtstag feiert, die Merz-Busse noch bis zur Rente fahren. Und auch danach wolle er noch als Aushilfsfahrer tätig sein.