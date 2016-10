Blumberg-Epfenhofen. Der Ortschaftsrat Epfenhofen lädt am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, zu einer öffentliche Sitzung ins Bürgerhaus Biesental ein. Auf der Tagesordnung stehen Mittelanmeldungen der geplanten Maßnahmen für den Haushaltsplan 2017; Verschiedenes, Anregungen aus dem Ortschaftsrat und Anfragen aus der Bevölkerung. Am Dienstag, 8. November, findet um 18 Uhr im Bürgerhaus Biesental eine Infoveranstaltung zum Thema Breitbandausbau in Epfenhofen statt.