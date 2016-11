Blumberg Blasmusik wird zum Hörerlebnis

Nach kurzer Begrüßung von Thomas Fricker übernahmen die Gäste, geleitet von Daniel Weißer, den ersten Konzertteil.

Mit "A little Opening" begannen sie, um dann bildhaft musikalisch nach dem sagenhaften Goldschatz in Österreich zu suchen. In der Komposition von Ted Huggens "Choral & Rock out" stellten die Musiker ein Werk in zwei völlig unterschiedlichen Sätzen vor. Melodisch getragen im ersten Teil, um dann in Teil zwei so richtig los zu rocken, mit hämmerndem Schlagzeug und dem Sound großer Bands.

Viel Applaus