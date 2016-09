Blumberg. Die Musikschule lädt am Sonntag, 18. September, ab 15 Uhr in die Aula der Scheffelschule zum "Der Karneval der Tiere" ein. Das Stück wird sehr kindgerecht von einem Bläserquintett mit Sprecherin und Bildern auf Großleinwand dargeboten und dauert 30 Minuten. Sprecherin ist Christiana Steger aus Blumberg, das Bläserquintett bilden Lehrer der Musikschule. Viele Tiere werden musikalisch charakterisiert und ihre Tierlaute scherzhaft auf den Instrumenten imitiert. Ausgesuchte Bilder runden das Ganze ab. Gerade Kindern werden die Charaktereigenschaften verschiedener Instrumente eindrucksvoll nahegebracht, was die Wahl des Instruments, das sie vielleicht erlernen möchten, erleichtert. Erwachsene werden ihren Spaß haben.