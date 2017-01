In der Bäckerei Knöpfle in Blumberg trafen sich am Mittwoch 18 Bäcker aus dem Südwesten. Im Rahmen eines Erfahrungsaustausches besuchten sie frühmorgens die Backstube, anschließend trafen sie sich im "Jim Knöpfle" an der B 27 in Blumberg-Zollhaus zur Besichtigung und zum gemeinsamen Frühstück. Die Gäste interessierte dabei vor allem, wie das Jim Knöpfle aufgebaut wurde, ob eine Marktanalyse erstellt worden sei. Sie erfuhren, dass die Bäckerei Knöpfle die Marktsituation selbst organisiert hatte. Drei Mal im Jahr treffen sich ausgewählte Bäcker zum Austausch, sagte Nicole Knöpfle (Zweite von rechts), organisiert werden die Treffen von einem Unternehmensberater. "Wir haben den Ansatz, dass wir gemeinsam mehr erreichen können als wenn wir gegeneinander arbeiten", erläuterte die Unternehmerin Nicole Knöpfle den Grundgedanken. Nach dem Frühstück ging es weiter in die Knöpfle-Filiale im Tröndlebau in der Blumberger Hauptstraße. Den Abschluss des Bäckertreffens bildete ein Seminar im Rössle in Fürstenberg. Foto: Baltzer