Blumberg Am Anfang folgen zwei Flüchtlinge der Einladung

Nachdem sich in der Kernstadt und in Hondingen rund 30 Asylbewerber niedergelassen hatten, lud die Stadt Blumberg am 22. September 2015 und nochmals gut einen Monat später die Einwohner ins Foyer der Eichberg-Sporthalle zur Gründung eines Flüchtlingshelferkreises ein. Die Resonanz war überwältigend. Zahlreiche Frauen und Männer erklärten sich danach zur ehrenamtlichen Mitarbeit bereit. Dazu gehörten auch Andrea Sauter und Martina Schloms, die in der Folgezeit Ehrenamtliche um sich scharten, um Patenschaften für die Flüchtlinge ins Leben zu rufen und die Asylbewerber in Deutschkursen zu unterrichten. Die Zahl der Ehrenamtlichen wuchs auf 20 Personen an. Am 21. November 2015 trafen sie sich erstmals in der AWO-Kaffeestube, damit die Aufgaben definiert werden konnten. Der Einladung waren lediglich zwei Asylbewerber gefolgt.

Einmal im Monat ein Treffen mit den Flüchtlingen war die Devise. Dabei nahm die Zahl der Flüchtlinge ständig zu. Zurzeit sind es nahezu 50 Flüchtlinge und Asylbewerber. Bald trafen sich alle Beteiligten alle zwei Wochen, da der Bedarf an Informationen und Zusammengehörigkeit gewachsen war. Nach anfänglich zwei Gästen wurden es im Laufe der Zeit immer mehr, die kamen.

Bevölkerung eingeladen