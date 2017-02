Blumberg Abteilung freut sich auf ein neues Fahrzeug

So trifft sich die Abteilung Riedböhringen mehrmals im Jahr zu Kameradschafts- und Grillabenden, bei welchen auch oft neue Übungsszenarien ausgetüftelt werden. Im Bericht des Kassenführers wurde deutlich, dass trotz leichten Minus ein guter Kassenstand zu verzeichnen ist.

Vom Gesamtkommandanten Stefan Band wurden zusammen mit Abteilungskommandant Adelbert Fricker elf Kameraden zum Feuerwehrmann beziehungsweise Löschmeister befördert. Band überreichte den Beförderten das Abzeichen sowie eine Urkunde und sprach seinen Dank für deren freiwilligen Dienst aus. Er sei der Einladung zur aktiven Abteilung gerne gefolgt, so der Gesamtkommandant.

Fricker nutzte die Generalversammlung, um der Wehr seine Anerkennung und seinen Dank auszusprechen. "Bei unserer Feuerwehr läuft alles wie am Schnürchen, was man etwa am erfolgreichen Aufbau der Jugendfeuerwehr sehen kann", so Fricker. Es freue ihn, dass er sich jeder Zeit auf alle verlassen kann.

Ein wesentlicher Höhepunkt im neuen Jahr wird das neue Fahrzeug sein, welches Mitte des Jahres ausgeliefert wird. Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Adelbert Fricker bei seiner Mannschaft für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.