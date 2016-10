Blumberg Abgabefrist für Hausanschlüsse endet bald

Blumberg. Das teilen der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar und die Stadt Blumberg mit. Für die Hausanschlussverträge im Ausbaugebiet Süden II können danach eingereichte Verträge nicht mehr berücksichtigt werden.

Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar wurde im Frühjahr 2014 von allen 20 Städten und Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises und dem Kreis gegründet, um im Schwarzwald-Baar-Kreis kreisweit ein Glasfaser-Netz zu bauen.

Der Startschuss für die Initiative fiel im April diesen Jahres an der Kreuzung Friedhofstraße/Gartenstraße. Bürgermeister Keller hatte der Förderung der Breitbandversorgung in seiner Gemeinde von Anfang an höchste Priorität eingeräumt.