Blumberg 50. Mitglied ist der Hahn im Korb

Blumberg-Nordhalden. Die Landfrauen Nordhalden sind ein reger Verein und für die Dorfgemeinschaft unentbehrlich. Das machte Ortsvorsteher Dirk Steuer bei der Hauptversammlung in der Dorferlebnisscheune Nordhalden deutlich. Er lobte die vorbildliche Jugendarbeit der Frauengemeinschaft.

Aus dem Bericht der Schriftführerin Barbara Fluk geht hervor, dass sich die Frauen unter anderem mit dem Bemalen von Keramikfiguren, der Tortenverzierung und dem Herstellen von Frühlingsrollen beschäftigten. Auch der Bericht über Kambodscha kam bei den Landfrauen gut an. Ausflüge führten sie nach Stuttgart zum Musical "Rocky", nach Dietingen ins Museum und zur Krippenausstellung in Villingen. Siegried Reichmann und Daniela Frieß bieten regelmäßig Gymnastik für die Nordhaldener Frauen an.