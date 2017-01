Bitz Von Kanu- bis Dampfzugfahrt

Höhepunkte sind die demnächst stattfindende Winterfreizeit im Allgäu und eine Freizeit auf Burg Derneck im September.

Auch die anderen Altersklassen kommen nicht zu kurz: Wanderungen in der näheren Umgebung und Ausfahrten zu weiter entfernten Zielen wie zum Lindenberger Waldsee und den Wasserfällen sowie zum Heslacher Blaustrümpflerweg in Stuttgart, jeweils mit der Ortsgruppe Winterlingen, sind geplant. Der gemeinsame mehrtägige Jahresausflug führt die Aktiven aus Bitz und Winterlingen in den Schwarzwald und die Vogesen. Im Juni machen sie eine Dampfzugfahrt im Schwarzwald mit der Drei-Seen-Bahn, im September besuchen sie den Cannstatter Wasen. Angebote wie Scheeschuhwanderungen, Langlauf- und Radtouren runden das Programm ab. Mit Diavorträgen, einem Tag der offenen Tür im Bitzer Heimatmuseum, dem Maibaumstellen und der Waldweihnacht stehen auch kulturelle Termine auf dem Plan. Herausragend dürfte der Diavortrag von Roland Göttle am 18. November in der Festhalle sein mit dem Thema "Bitz, wie es war". Die Seniorengruppe trifft sich einmal monatlich zu gemeinsamen Wanderungen und Ausflügen. An jedem ersten Mittwoch im Monat finden die Z’Liacht-Abende statt und ab Ostern wöchentlich der Mittwochsradtreff. Auch das 2016 eingeführte Gesundheitswandern gibt es weiterhin.

Das komplette Veranstaltungsprogramm ist erhältlich bei Wanderwart Werner Nirschl, Telefon 07431/ 8 17 04, und auf der Internetseite des Vereins unter www.bitz.albverein.eu. Gäste sind stets willkommen.