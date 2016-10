Den Förderpreis "HelferHerzen – Der dm-Preis für Engagement" haben im Zollernalbkreis das Projekt "Kinder unsere Zukunft – Bitz bewegt sich" und die Burgschule Meßstetten für ihr Projekt "Alt und Jung begegnen einander" bekommen. Bundesweit in insgesamt 127 Regionen hatten sich 10 000 Initiativen angemeldet und um die lukrativen Preise beworben. Für die südliche Alb-Donau-Region wurden fünf Sieger ausgelobt. In einer kleinen Feier in Sigmaringen durften die Sieger eine kleine Skulptur und je einen Scheck über 1000 Euro in Empfang nehmen. Der Preis ist eine kleine Anerkennung für das große ehrenamtliche Engagement in diesen Projekten, etwa dem in Bitz, mit dem die Fitness der Kinder verbessert wird. Foto: Peter