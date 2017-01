Bitz LF 10 lässt noch auf sich warten

Wolfgang Jetter, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, machte den Kameraden freilich nicht viel Hoffnung, seien im vergangenen Jahr doch zwei Millionen Euro an Zuschüssen beim Kreis beantragt, aber nur 1,2 Millionen Euro gewährt worden. Und jene Projekte, die für 800 000 Euro in der Warteschleife ihre Runden drehen, hätten nun mal Vorrang. Auch wenn das LF 8 bald in die Knie gehe, wie Sielski betonte.

Seinem Bericht war zu entnehmen, dass zwei Mitglieder der Jugendwehr – Rita Kern und Tim Sielski – 2016 in die aktive Wehr gewechselt haben. Zwei Mitglieder hingegen haben die Wehr aus beruflichen Gründen und wegen Umzugs verlassen. Mit einem Feuerwehrmann habe man das Dienstverhältnis beendet – sein Dienstbesuch ließ zu wünschen übrig. Ein weiterer Mann wurde in die Altersabteilung verabschiedet, und so besteht die Wehr noch aus 31 Aktiven, darunter sechs Frauen. Bei der Jugendwehr sind es zehn, in der Altersabteilung neun Mitglieder.

Was weist die Statistik sonst noch aus? 22 Dienste, elf Maschinistendienste, acht Lehrgänge mit Teilnehmern aus Bitz und 17 Einsätze, darunter zwei Kleinbrände, drei Beseitigungen von Ölspuren, zwei Mal Hochwasser im Keller, zwei technische Hilfeleistungen, drei Brandmelde-Alarme und drei mal die Umsiedlung von Insekten.