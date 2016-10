Bitz Freundschaften fürs Leben entstehen

Bitz. Die Krabbelgruppe "Mini-Schnoga" ist ein offenes Angebot für Eltern und Großeltern mit Kindern und Enkelkindern, die den Wert von neuen Eindrücken zu schätzen wissen – mit dem Effekt von zufriedenen und ausgeglichenen Kindern. Immer montags von 9.30 bis 11.30 Uhr heißen die beiden Leiterinnen Carmen Wiedemann und Vanessa Reiner Kinder im Alter bis drei Jahren und ihre Eltern und Großeltern aus Nah und Fern in der Teestube des Conrad-Schick-Hauses willkommen.

Die "gute Stube" im Parterre wird seit Jahren von Kindergartenleiterin Susanne Scharlach mit ihrem Team zur Verfügung gestellt. Sie haben diesen Gruppenraum den Räumlichkeiten im Kindergarten angepasst und ansprechend eingerichtet: Es finden sich Wandmalerei, eine Teeküche, eine Bau-, Krabbel- und Puppenecke sowie ein Maltisch. Im Sommer kann der Garten des Kindergartens mitbenutzt werden.

Neben Spiel und Spaß warten die Vormittage mit einem festen Gerüst auf: so wird etwa bei der Begrüßung gesungen. An diesem Montag stimmen die Teilnehmer zur Begrüßung die Lieder "Ich will euch begrüßen" und "Hallo, hallo" an. Darauf folgen Fingerspiele, das mitgebrachte Essen wird verspeist, es wird gebastelt, gespielt, gesungen und tobt. Doch nicht nur die Kinder profitieren von den Treffen: Für die Erwachsenen bietet dieses Angebot eine Gelegenheit, sich kennenzulernen und auszutauschen. So entstehen Freundschaften, die auch für die Kinder hilfreich sind. Im Kindergarten falle die Eingewöhnungszeit weg, bestätigt Wiedemanns Erfahrungen mit ihrer zweijährigen Tochter Johanna.