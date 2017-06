Bisingen Viel fairer Fußball und Sonne satt

Bisingen-Steinhofen. Die Mitglieder hatten auf dem Gelände extra ein Zelt aufgebaut. Und das wurde in diesem Jahr nur als Schutz vor der Sonne gebraucht.

Bereits der Festauftakt am Fronleichnamsdonnerstag war ein voller Erfolg (wie berichtet). Dank des herrlichen Wetters waren die Sitzplätze auf dem Sportgelände reichlich mit Besuchern und Spielern gefüllt.

Am Freitag wurde abends ein AH- Turnier ausgetragen. In zwei Gruppen traten insgesamt acht Mannschaften an. Am Ende kamen folgende Platzierungen zustande: 1. Platz: Steinhofen 1, 2. Platz: SV Owingen, 3. Platz: FC Killertal, 4. Platz: FC Steinhofen 2, 5. Platz: VfB Bodelshausen, 6. Platz: SV Grün-Weiß Stetten, 7. Platz: SV Erzingen, 8. Platz: FC Onstmettingen. Als Geschenk erhielten alle teilnehmenden Mannschaften einen Vesperkorb.