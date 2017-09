Bisingen Spannender Familientag am 1. Oktober

30 Gewerbetreibende aus Industrie, Handel und Handwerk haben ihre Teilnahme am verkaufsoffenen Sonntag zugesagt, der am 1. Oktober von 12 bis 17 Uhr stattfindet. In ihren Betrieben und Geschäften, aber auch an Infoständen in der Hohenzollernhalle informieren sie die Besucher von Bisingen Live über ihre Angebote. Da lockt das ein oder andere Schnäppchen. Auch Rabatte, Leckereien und Aktionen sind geboten.

Damit es auch drum herum für die ganze Familie ein spannender Tag wird, gibt es ein Rahmenprogramm in der Gemeinde mit Konzertauftritten, Alleinunterhaltern und Kinderangeboten wie einer Hüpfburg, Torwandschießen und vielem mehr.

Eine neue Attraktion gibt es in diesem Jahr in der Hohenzollernhalle: Dort werden die schönsten Bilder aus dem Fotowettbewerb "Bisinger Perspektiven" präsentiert, den der Handels- und Gewerbeverein ausgerufen hat. Die Besucher haben vor Ort die Möglichkeit, aus der Vorauswahl die Sieger auszuwählen. Die zwölf besten Bilder von der Gemeinde und ihren Teilorten sollen in einem Fotokalender veröffentlicht werden. Im Foyer der Hohenzollernhalle veranstaltet der Förderverein Altenhilfe seinen traditionellen Flohmarkt.