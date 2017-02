Bisingen Senioren feiern mit Hohenzollernburschen

In der Aufmachung als die Heiligen Drei Könige brachten Sabine und Volker Büschgen und Hansi Nimz alle zum Lachen. Dabei bekam so mancher sein Fett ab. Die Bundeswehr könne mit ihren untauglichen Waffen nur noch Aufklärungsflüge machen, hieß es da. Die "Blindgänger" in Berlin, die Finanzpolitik der Griechen, oder das plötzlich eine Million teurere Bisinger Feuerwehrhaus wurden humorvoll beleuchtet. Weiterer Vorschlag: Im Gewann Borrenbach solle doch ein Kurbad entstehen.

Anhand von Anton Krainz zeigten sie das "Naturwunder Mann" auf, er sei nämlich Warmwasserproduzent.

Als Büttel strapazierte Armin Haspel die Lachmuskeln seiner Zuhörer. Dabei ging es um das Maute-Gelände, die Hochzeit des Bürgermeisters und den zentralen Krankenhausstandort Bisingen.

Alte Fasnetklassiker wie "Hoorig Hoorig", "Humpa Tätära" sowie "Heile Heile Gänsje" kamen super an. Da durfte dann auch die große Polonaise durch die Gastwirtschaft und im Freien nicht fehlen. Bis zur Abendstunde wurde so gefeiert.