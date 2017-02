Bisingen "Opfer war zugeschwollen und hat geblutet"

Zwei der drei sind wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Einer der Angeklagten befindet sich in Untersuchungshaft. Die drei Männer sollen in der Nacht auf den 24. September 2016 in und vor der Kneipe an der Hauptstraße einen damals 19-Jährigen brutal zusammengeschlagen haben. Dabei haben sie laut Anklage ihrem Opfer unter anderem mehrfach Schläge und Tritte gegen den Kopf verpasst und "seinen möglichen Tod bewusst in Kauf genommen". Die Auseinandersetzung endete im Vorraum der Bisinger Sparkassenfiliale.

Am Montagnachmittag wurde als Zeuge unter anderem ein Polizeikommissar vernommen. Er war zusammen mit einem Kollegen als erster an der Sparkassenfiliale eingetroffen. Dort fand er außer dem übel zugerichteten Opfer und einem Zeugen nur noch einen der drei Angeklagten vor, den 28-Jährigen.

Das Opfer sei von den Schlägen und Tritten deutlich gezeichnet gewesen, berichtete der Polizeibeamte. "Er war total zugeschwollen und hat geblutet, man hat ihn kaum noch erkannt, im Vergleich zu dem Bild auf seinem Ausweis." Den einen Angeklagten den er vorfand, habe er direkt zum Polizeirevier mitgenommen. Dabei habe ihn der 28-Jährige mehrfach beleidigt.