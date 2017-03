Bisingen Katze Glen möchte gerne bald zurück in ihr Zuhause

Grosselfingen. In der Tierpflegestelle "Haus am Rietenwäldle" ist eine Katze eingetrudelt, die einen Chip hat, aber nicht registriert ist. Kristina Stalder, zweite Vorsitzende der Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen, hat bereits bei über 20 Tierarztpraxen angerufen, bei allen Tierregistern, bei Fundämtern, in Tierheimen – nirgendwo ist die Katze gemeldet.