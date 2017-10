Bisingen "Jeder weitere Monat ist wichtig"

Bisingen. Walter Wadehn von der IG Metall Albstadt hat die Hoffnung auf eine Rettung des Bisinger Traditionsunternehmens Kress noch nicht komplett hingeworfen. "Eine hauchdünne Chance gibt es vielleicht noch", sagt der Gewerkschafter.

Nachdem sich im Frühjahr ein Düsseldorfer Investorenteam die Rettung des Traditionsunternehmens auf die Fahnen geschrieben hatte, schien es bei der Firma Kress wieder vorwärts zu gehen. Eine Entscheidung des Bundesfinanzhofes durchkreuzte die Sanierungspläne aber (wir berichteten).

Durch die neue Rechtsprechung wurde der bis dahin von der Finanzverwaltung angewandte Sanierungserlass gekippt, was zur Folge hatte, dass reine Buchgewinne, die aus dem Verzicht auf Forderungen von Gläubigern entstehen, steuerpflichtig wurden. Verzichten zum Beispiel die Gläubiger in einem Insolvenzverfahren auf Forderungen, so führt dieser Verzicht zu einem Ertrag bei dem Unternehmen. Wenn dann nicht genügend Verlustvorträge vorhanden sind, die den daraus resultierenden steuerlichen Gewinn ausgleichen, führt dies zu einer erheblichen Steuerbelastung für das Unternehmen.