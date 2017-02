Bisingen Eine wichtige Zeugin mit Erinnerungslücken

Bisingen. Angeklagt sind drei Männer im Alter von 28, 32 und 37 Jahren. Sie sollen in der Nacht zum 24. September 2016 in und vor der Kneipe an der Hauptstraße einen damals 19-Jährigen brutal zusammengeschlagen haben, nachdem der – laut Staatsanwaltschaft aus Notwehr – einer Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Dabei haben sie laut Anklage ihrem Opfer unter anderem mehrfach Schläge und Tritte gegen den Kopf verpasst. Zwei von ihnen sind deshalb wegen versuchten Totschlags vor Gericht.

Die Frau, die den Faustschlag abbekommen hatte, wurde jetzt am dritten Verhandlungstag als Zeugin vernommen. Die 38-Jährige hatte offenbar Schwierigkeiten, sich an die Vorfälle des Tatabends zu erinnern. Sie wisse nur, dass sie allein im Buckis an einem Spielautomaten gespielt habe. Sie habe einiges getrunken und sei mit drei Gästen, darunter dem Opfer, wohl aneinandergeraten. "Warum wir gestritten haben, kann ich nicht mehr sagen", erklärte die Zeugin. Sie könne sich nur an den Schlag erinnern, der ihr die Nase gebrochen habe. Davon habe sie immer noch Schmerzen. Sie sei umgefallen, und einer der Angeklagten, der 32-Jährige, habe ihr auf der Toilette das Blut abgewaschen und sei mit ihr ins Krankenhaus gefahren. Wer das Auto gefahren habe, könne sie aber nicht mehr sagen – der angetrunkene Angeklagte könne es nicht gewesen sein.

Dass ihr Helfer und die zwei anderen Angeklagten auf den 19-Jährigen losgegangen sind, davon will die Frau nichts mitbekommen haben. Sie habe nur gehört, dass jemand gerufen habe: "Hier wird keine Frau geschlagen!"