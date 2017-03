Bisingen Ein streitbarer Pfarrherr und mildtätiger Geist

Bisingen-Thanheim. Pfarrer Diebold wurde 1807 als Sohn des Kronenwirtes Diebold in Jungingen geboren. Er besuchte das Gymnasium in Konstanz und studierte in Tübingen Theologie. Im Jahre 1830 wurde er zum Priester geweiht und mit 26 Jahren zum Pfarrer von Thanheim investiert.

Pfarrer Johann Baptist Diebold (1807 bis 1885), war von der Jugend bis ins Alter ein streitbarer Geist und Helfer in der Not. Eine wichtige Rolle spielte er bereits mit 28 Jahren im Jahre 1835, als er als Landesdeputierter zum ersten Landtag des Fürstentums Hohenzollern-Hechingen gewählt wurde.

Von Anfang an kämpfte Pfarrer Diebold mutig und selbstbewusst gegen die Obrigkeit. So verweigerte er in den Jahren 1836/37 die Entrichtung von Lehenfrüchten aus dem Gewann Killacker in Thanheim an den Fürsten.