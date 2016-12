Bisingen Ein Insidertipp unter den Künstlern

Zum Einkaufen, bummeln, zum Gespräch mit anderen und nicht zuletzt zur erstklassigen kulinarischen Verköstigung zog es gestern wieder eine große Vielzahl an Besuchern in die Zollergemeinde.

Bei weihnachtlichem und stimmungsvollem Ambiente und vor passender Kulisse der Nikolauskirche und dem übergroßen beleuchteten Christbaum auf dem Marktplatz sowie den unzähligen Ständen mit kunsthandwerklichen Ideen und kreativen Arbeiten, ließen sich die Gäste zum Kauf motivieren.

Auch der Bisinger Bürgermeister Roman Waizenegger drehte gemeinsam mit seiner Freundin eine Runde über den Markt und war sehr angetan vom weihnachtlichen Treiben.

Für die kleinen Besucher drehte sich auf der Hauptstraße das Kinderkarussell. Das verkleidete Nikolausensemble vom Musikverein Bisingen mit ihrem Vereinschef Wolfram Dehner sorgte für musikalische Unterhaltung und sammelte Spenden für das Vereinswohl.

Des Weiteren bereicherten verschiedene Jugendliche den Tag mit Einzelauftritten sowie kleinen Ensembles. In der Hohenzollernhalle lud der Förderverein Altenhilfe vom Haus im Park wie jedes Jahr zu Kaffee und Kuchen, dem so genannten "Marktcafe" ein. Hier musizierte das Duo Strawanza, während es im Eingangsbereich einen Bücherflohmarkt der Bücherei gab. Bis in die Abendstunden hielt der Besucherstrom an und die Straßen und Gassen waren restlos gefüllt.