Bisingen Die Kunst steht im Vordergrund

Die eigentliche Idee kam auf, als eine befreundete Goldschmiedin eine Schmuckausstellung machen wollte. Daraufhin wurden weitere Freunde, Verwandte und Bekannte gesucht, die mitmachen wollen. So werden am zweiten Wochenende im November über 20 Hobby-Künstler aus der Region die Gelegenheit haben, ihre Werke zu präsentieren.

Weder Standgebühr noch Eintrittsgelder werden erhoben. "Uns ist es wichtig, dass es hierbei nicht ums Geldverdienen geht, sondern darum, ein schönes Wochenende mit kreativen, freundlichen Menschen zu verbringen", so Hausbesitzerin Langenbach.

Die Angebotspalette umfasst Lammfelle, Strick- und Häkelwaren, Karten, Holzspielsachen, Flöten, Genähtes, Kräutersalze, Liköre, Sirup, Holzkunst, Marmeladen, Honig, Kerzen, Seifen, Floristik, Kränze, Deko, Schmuck, Sonnenuhren, Hocker, Filzsachen, Taschen, Gebäck, Lederwaren und Bilder. Außerdem wird an beiden Tagen Kinderbetreuung angeboten.

In Handarbeit und eigens für diesen Markt wurde aus heimischen Streuobstwiesen Glühmost produziert, parallel dazu gibt es zum Verzehr Kinderpunsch, weitere Getränke, Würstle und Weckle regionaler Anbieter bis hin zu Waffeln und Schmalzbrot. Obendrein wird den Besuchern noch ein weiteres Highlight geboten.

Am Samstagabend spielt ab 20 Uhr die Live-Band "Siebzehnhundert", die ihre eigenen Rock-, Pop- und Folksongs spielen. Der Eintritt ist kostenlos, es wird lediglich um eine Hutgage gebeten.

Weitere Informationen: Sabrina Langenbach stammt aus Gruol und ist Lehrerin am Gymnasium; ihr Ehemann Philipp aus Tuttlingen ist Chemiker. Sie haben zwei Kinder, ein Drittes ist unterwegs. Seit drei Jahren ist die Familie wohnhaft in Bisingen-Steinhofen und veranstaltet diverse Konzerte und nun den Novembermarkt. Er beginnt am Samstag, 12. November, um 14 Uhr und Sonntag, 13. November, um 11 Uhr. Die alte Schreinerei ist in der Marienburger Straße 56 in Steinhofen. Nähere Infos gibt es unter Telefon 0160/4 48 86 81 oder im Internet auf der Seite www.alte-schreinerei.jimdo.com.