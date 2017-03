Bisingen Der Klassenerhalt ist das Ziel

Trainer Simon Holloch ging in seinem Bericht auf die Situation der ersten Mannschaft ein. Es habe sich gezeigt, dass wie so oft das zweite Jahr nach dem Aufstieg das schwierigere sei. Leider lasse die Trainingsbeteiligung zu wünschen übrig. Er appellierte an die Spieler, die anstehende Rückrunde mit entsprechendem Engagement anzugehen, nur dann könne der Abstieg noch vermieden werden. Holloch teilte mit, dass er auch in der kommenden Spielrunde dem FC Wessingen als Spielertrainer zu Verfügung steht. Toll sei, dass auch die Spieler unabhängig von der Spielklasse fast ausnahmslos für die neue Saison zugesagt haben.

Mit Jugendarbeit zufrieden

Zufrieden zeigte sich Jugendleiter Rainer Schneider. Nach wie vor reibungslos funktionieren die Spielgemeinschaften mit dem FV Bisingen und dem FC Grosselfingen. Vor allem die D-Jugend sei momentan sehr erfolgreich. Nach der Quali-Runde spiele man nun in der Bezirksstaffel und in der Bezirks-Hallenrunde konnte ein vierter Platz erreicht werden. Erfreulich sei, dass im Verein eine Kinderturn-Abteilung gegründet werden konnte. Ortsvorsteher Joachim Breimesser betonte die Wichtigkeit des Vereins für die Dorfgemeinschaft. Er wünschte der ersten Mannschaft Erfolg im schweren Abstiegskampf und hat für das nächste Heimspiel seine Unterstützung als Zuschauer zugesagt. Eine Beitragserhöhung für Jugendspieler wurde einstimmig beschlossen.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Bereich Sport Hubert Pflumm, Kassierer Bernhard Mayer, Sportstättenleiter Tobias Schneider, Veranstaltungsleiter Peter Jauch, Beisitzer Halil Hassan, Michael Kanz, Rainer Kalbacher, Markus Lindemann, Haiko Mayer, Horst Pflumm, Benjamin Stoll und Uwe Thomer. Kassenprüfer sind Gustav Mayer und Norbert Mayer.