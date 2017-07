Bisingen Beste Stimmung auf der Marktplatzhockete

Bisingen. Rund um den Nichthuldigerbrunnen fanden am Sonntag die Festlichkeiten in den Zelten und Festständen statt. Die Bläserinnen und Bläser der Musikkapelle Thanheim verstanden es in glanzvoller Weise ihr Publikum mit einem Frühschoppenkonzert zu begeistern. Dabei brachten sie aus ihrem breit gefächerten Repertoire sowohl moderne als auch klassische Blasmusik vom Feinsten zu Gehör, wobei selbst der eine und andere Marsch nicht fehlen durfte, ganz abgesehen vom integrierten Gesang der Aktiven. Mit viel Beifall wurden ihre Darbietungen honoriert.

Die Zunftmitglieder der Nichthuldiger und Kirchamäus zeigten sich gastfreundlich beim Bewirten ihrer vielen Besucher. Gab es doch neben einem reichhaltigen Mittagstisch auch Kaffee und leckeren Kuchen.

Kinder wurden in der Bastel- und Spielecke unterhalten.